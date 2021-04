BASF-Besucherzentrum öffnet online seine Türen

Ludwigshafen. Durch die Corona-Pandemie ist das BASF-Besucherzentrum derzeit geschlossen und auch Werksrundfahrten sind nicht möglich. Aus diesem Grund will der Chemiekonzern Interessierten seine Welt am Freitag, 30. April, von 16 bis 17 Uhr bei einer digitalen „BASF Erlebnis-Show“ präsentieren. Geplant ist eine von Besucherbetreuerin Ilka Haase moderierte Live-Show, in der die Facetten des Konzerns „kurzweilig“ dargestellt werden, heißt es in einer Mitteilung. Die Teilnehmer werden bei Schätzfragen und über den Chat eingebunden. Anmeldung bis 30. April, 12 Uhr, per E-Mail an besucherzentrum@basf.com erforderlich. Interessierte erhalten dann einen Zugangslink zu dem Event. Spezielle Programme werden nicht benötigt, lediglich ein Endgerät mit Internetverbindung. Rückfragen können telefonisch unter 0621/60 71 640 gestellt werden. Infos im Internet: www.basf.com/visitorcenter.

