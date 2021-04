BASF-Besucherzentrum öffnet online seine Türen

Ludwigshafen. Durch die Corona-Pandemie ist das BASF-Besucherzentrum derzeit geschlossen und auch Werksrundfahrten sind nicht möglich. Aus diesem Grund will der Chemiekonzern Interessierten seine Welt am Freitag, 30. April, von 16 bis 17 Uhr bei einer digitalen „BASF Erlebnis-Show“ präsentieren. „Uns ist der Austausch mit den Nachbarn und mit allen Interessierten wichtig. Wir wollen mit ihnen in Kontakt bleiben und zeigen, wo BASF herkommt und was wir in Zukunft noch vorhaben“, sagt Michael Wadle, Leiter des Besucherzentrums.

AdUnit urban-intext1

Geplant ist eine von Besucherbetreuerin Ilka Haase moderierte Live-Show, in der die Facetten des Konzerns „kurzweilig“ dargestellt werden, heißt es in einer Mitteilung. Es wird erklärt, warum der Verbund eine Stärke der BASF ist, wie Chemie für saubere Wäsche sorgt und was Weichmacher mit Yoga zu tun hat. Auch das Thema Nachhaltigkeit wird eine große Rolle spielen. Verschiedene Gäste, kurze Video-Einspieler und eine musikalische Überraschung werden das Event ergänzen. Die Teilnehmer werden bei Schätzfragen und über den Chat eingebunden. Anmeldung bis 30. April, 12 Uhr, per E-Mail an besucherzentrum@basf.com erforderlich. Interessierte erhalten dann einen Zugangslink zu dem Event. Spezielle Programme werden nicht benötigt, lediglich ein Endgerät mit Internetverbindung. Rückfragen können telefonisch unter 0621/60 71 640 gestellt werden.

Infos im Internet: www.basf.com/visitorcenter