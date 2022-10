BASF-Besucherzentrum in Ludwigshafen lädt zur virtuellen Erlebnisshow

Ludwigshafen. Von der Couch aus ins Werk Ludwigshafen: Am Freitag, 28. Oktober, lädt das BASF-Besucherzentrum zu einer virtuellen Erlebnis-Show ein. Von 16 bis 17 Uhr lautet das Motto „Einloggen. Dabeisein. Staunen.“ Besucherbetreuerin Ilka Haase zeigt in einer Live-Show die vielen Facetten des Chemiekonzerns. Zu entdecken gibt es eine Menge, wie es in der Einladung heißt: „Wissen Sie, was Ihr Sofa eigentlich so weich macht? Oder wie BASF in Sachen Nachhaltigkeit unterwegs ist? Die Zuschauer können bei Quizfragen mitmachen oder im Chat Fragen stellen.“

Anschließend sind alle Interessierten eingeladen, „die Anilin“ aus einer ungewöhnlichen Perspektive zu erleben. Drei Guides nehmen die Zuschauer von 18 bis 19 Uhr mit zu einer virtuellen Werkrundfahrt. Die Online-Tour führt vorbei am Steamcracker und am Nordhafen und nimmt die Teilnehmenden mit auf das Dach einer Anlage und tief unter den Rhein in einen der Düker. Zwischenstopps bei der Werksfeuerwehr und der Umweltzentrale runden das Programm ab, genauso wie ein Abstecher in die BASF-Geschichte. In einem Live-Chat stehen die Guides für Fragen zur Verfügung.

Anmeldung für Online-Show und -Rundfahrt bis Freitag, 28. Oktober, 12 Uhr, auf www.basf.de/visitorcenter/online-event. Rückfragen an besucherzentrum@basf.com oder per Telefon unter 0621/60 71640.