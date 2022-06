Ludwigshafen. Am 2. und 3. Juni kann sich kurzzeitig eine gelbliche Abgasfahne im Werksteil Süd bilden. Das teilte die BASF in einer Pressemitteilung am Donnerstag mit. Grund dafür sei, dass Gasturbinen im Kraftwerk Süd in und außer Betrieb genommen werden.

