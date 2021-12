Barrierefreiheit ausgebremst

Ludwigshafen. Die Sitzung des Beirats für Menschen mit Behinderung begann mit einem Gedenken an Hans-Joachim Weinmann, der am 8. November im Alter von 76 Jahren bei einem Autounfall ums Leben kam. Weinmann, Mitglied der SPD, war lange Jahre im Stadtrat und in den 1990er Jahren Ortsvorsteher der Nördlichen Innenstadt. Seit 2014 war er ehrenamtlicher Beauftragter für Menschen mit Behinderung. Er war sozial sehr engagiert und beliebt.

Nach dem Gedenken ging es an die Inhalte: Ein Thema der Sitzung war die Umsetzung des barrierefreien Ausbaus der ÖPNV-Haltestellen, die sich zeitlich verschiebt. Im Nahverkehrsplan von 2018 war vorgesehen, dass bis Ende 2021 alle Bus- und Straßenbahnhaltestellen barrierefrei ausgebaut werden sollen. Das bedeutet, ebene Bordsteinhöhe zum Einsteigen und Blindenleitsysteme. Von den 51 Bahnhaltestellen sind bislang 33 barrierefrei, die restlichen 37 sind entweder verbesserungsbedürftig oder nicht barrierefrei. Zum Beispiel sind beim Knotenpunkt Ludwigshafen Rathaus die Bahnhaltestellen bereits barrierefrei, jedoch ist dies auf der Linie 10 beim Klinikum, wo es besonders wichtig wäre, noch nicht geschehen.

Personalmangel macht Probleme

Was die Bahnhaltestellen betrifft, macht der Plan keine konkreten Zeitvorgaben für die Umsetzung. Anders sieht es bei den Bussen aus. Insgesamt gibt es in Ludwigshafen 370 Bushaltestellen, 81 davon sollten von 2019 bis 2022 ausgebaut werden, was nicht gelang. „Planen, Fördermittel beantragen, Ausschreibung, Bauen – das ist nicht machbar. Hinzu kommt der Personalmangel. Man bräuchte eine Person, die nichts anderes macht als ÖPNV. Wir haben die Stelle schon zum zweiten Mal ausgeschrieben“, sagte Alexander Tremmel, Leiter der Abteilung Straßen- und Brückenbau.

Als Strategie hat man sich dafür entschieden, die Planung und Realisierung in Paketen von etwa zwölf Bushaltestellen abzuarbeiten. Der Zeithorizont für die Fertigstellung des Projektes ist zurzeit noch nicht benennbar. Die Menschen mit Behinderung dürften noch eine Weile auf kleine Hilfen ihrer Mitmenschen angewiesen sein.

Vorgestellt wurde das Budget für Arbeit, eine Eingliederungshilfe, die ein würdiges Leben und die Teilhabe an der Gesellschaft ermöglichen soll. Es richtet sich an Menschen, die entweder in einer Werkstatt für Behinderte arbeiten oder von der Berufsausbildung in den Arbeitsmarkt wechseln. Hier soll der Übergang erleichtert werden. Die Leistung wird nicht an die Werkstatt, sondern direkt an den Arbeitgeber bezahlt und ist sozialversicherungspflichtig. Eine Begleitungsperson, zum Beispiel ein Job-Coach, ist im Programm inklusive. Über 300 Menschen mit Behinderung konnten bereits mit dem Budget für Arbeit in Rheinland-Pfalz einen versicherten, tariflich entlohnten Job annehmen. kge