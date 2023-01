Balkonbrand in Ludwigshafen - vermutlich durch Feuerwerkskörper ausgelöst

Ludwigshafen. Auf einem Balkon in der Bismarckstraße in Ludwigshafen ist am Neujahrsabend gegen 21.30 Uhr ein Brand ausgebrochen. Die Bewohner haben kurz zuvor einen Knall und bunte Funken gesehen, weshalb aktuell ausgegangen wird, dass der Brand durch einen Feuerwerkskörper ausgelöst wurde, wie die Polizei mitteilt.

Beim Versuch die in Brand geratenen Balkonmöbel zu löschen, verletzte sich eine 50-jährige Bewohnerin leicht. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden, bevor es auf das Gebäude übergreifen konnte.