Bahnunfall in Ludwigshafen löst Großeinsatz aus – Rettungshubschrauber im Einsatz

Ludwigshafen. Bei einem Unfall mit einer Straßenbahn ist eine Person am Freitagmorgen in Ludwigshafen verletzt worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, geriet eine Person gegen 9.13 Uhr in Höhe der Bahnhaltestelle Gönnheim aus bislang unbekannter Ursache unter die Straßenbahn. Während der Rettungsarbeiten war die Bahnstrecke in beide Gleisrichtungen durch die RNV gesperrt. Auch die stromführende Oberleitung war abgeschaltet. Ein Schienenersatzverkehr wurde eingerichtet. Beamten sperrten außerdem die Zufahrtsstraßen zur Haltestelle ab.

Insgesamt waren 60 Einsatzkräfte, darunter unter anderem die Feuerwehr, die Polizei, ein Notarzt, der Rettungsdienst, ein Rettungshubschrauber sowie die Notfallseelsorge, vor Ort.

