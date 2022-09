Bahnübergang im Ludwigshafener Stadtteil Rheingönheim gesperrt

Ludwigshafen. Der Bahnübergang im nördlichen Bereich der Hauptstraße im Ludwigshafener Stadtteil Rheingönheim ist am kommenden Wochenende gesperrt. Nach Angaben der Verwaltung gilt dies für die Zeit ab Samstag, 17. September, 5 Uhr, bis Montag, 19. September, ebenfalls 5 Uhr. Grund für die Sperrung in Höhe der Park- und Ride-Parkplätze sowie des Giulini-Knotens sind Arbeiten am Zuführungsgleis zum Ludwigshafener Hafen. Die Auffahrt zur und die Abfahrt von der B 44 sind davon laut Mitteilung nicht betroffen. Die Verwaltung bittet die Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer die ausgeschilderten Umleitungen zu nutzen.

