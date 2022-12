Bahnen fahren wieder ab April

Beim derzeit größten Nahverkehrsprojekt in Ludwigshafen, dem Ausbau der Straßenbahnlinie 10, geht es nach monatelangen Verzögerungen nun wieder voran. Voraussichtlich ab Anfang April 2023 sollen die Bahnen auf dem erneuerten Abschnitt in Alt-Friesenheim fahren, teilt die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) mit. Nach ihren Angaben laufen derzeit die letzten Arbeiten an den elektrischen Anlagen.

Testfahrten auch für Personal

Wegen Materialengpass ruhte in den vergangenen Monaten die Baustelle bei der Linie 10 in Alt-Friesenheim. Wichtige Komponenten für die Fahrsignalanlage fehlten, so das Unternehmen. Deshalb hatte sich die für Frühsommer 2022 geplante Fertigstellung der Strecke verzögert. Nun ist indes die Zwangspause beendet. In diesem Monat werden die letzten elektrischen Bauteile für die Fahrsignalanlage im Bereich der eingleisigen Streckenführung zwischen Luitpold- und Kreuzstraße installiert, kündigt die RNV an. Sie steuern die Ampeln für die Bahnen und Fußgänger. Im Januar soll eine Weichensteuerung für das Gleisdreieck im Bereich Friesenheim Mitte eingebaut werden – was die Wendefahrten der Bahnen ermöglicht.

Danach stehen Testfahrten an, bei denen nicht nur die eingebaute Technik geprüft wird. Zudem muss das Fahrpersonal geschult werden. „Die Anlage war mehr als zwei Jahre nicht im Betrieb und die Strecke ist komplex mit dem eingleisigen Abschnitt in der Kreuzstraße und der Wendefahrt mit Zurücksetzen in Friesenheim Mitte“, so die Begründung der RNV.

Für den weiteren Bauabschnitt bei der Linie 10 in der Hohenzollernstraße laufen die Vorbereitungen für das Genehmigungsverfahren. Die Zuschussanträge an Land und Bund sollen im Frühjahr gestellt werden. Nach mehrfachen Verzögerungen, Umplanungen und Kostenerhöhungen streben Stadt und RNV einen Baubeginn noch 2024 an. Die Kosten werden derzeit auf 44 Millionen Euro geschätzt. ott