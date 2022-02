Bäume müssen weg

Ludwigshafen. Auf dem Baugelände für das neue Ludwigshafener Polizeipräsidium an der Heinigstraße starten in der kommenden Woche die ersten vorbereitenden Arbeiten. Wie der Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung (LBB) mitteilt, müssen zwei Bäume auf dem Grundstück vorab gefällt werden. Der LBB betreut und steuert die Planung und Umsetzung des Neubaus am Südwestknoten.

„Die Bäume befinden sich an den rückwärtigen Grundstücksecken. Ihre Fällung ist vor Beginn der Schutzperiode am 1. März erforderlich, da im Frühjahr auf dem Grundstück Sondierungen auf Kampfmittel stattfinden“, heißt es in der Mitteilung. Der Verkehr werde durch die Fällarbeiten nicht beeinträchtigt. Die übrigen Bäume können laut LBB noch bis zum Herbst erhalten bleiben. „Die Tiefbauarbeiten beginnen im Herbst mit der Herstellung des Baugruben-Verbaus“, heißt es.

Die Fertigstellung des neuen Präsidiums Rheinpfalz ist für das Jahr 2026 geplant. Die Kosten für das Gebäude mit einer Nutzfläche von 9500 Quadratmetern belaufen sich auf rund 117 Millionen Euro. Der bisherige Standort in der Wittelsbachstraße ist stark veraltet. jei

