Bäume „gehackt“

Der Rhein-Pfalz-Kreis und sein Landrat Clemens Körner haben nicht nur positive Schlagzeilen produziert in den vergangenen Wochen. Der Hackerangriff auf die Verwaltung von Ende Oktober sorgt nach wie vor für ungewöhnliche Umstände bei den Arbeitsabläufen unter mehreren Hundert Mitarbeitern. Eine Gewohnheit und Tradition ist es hingegen seit 1985, dass jeweils einer der Kreise oder Städte im Bundesland in der beginnenden Adventszeit Weihnachtsbäume in die Mainzer Landeshauptstadt schickt. Sie schmücken beispielsweise das Foyer des Abgeordnetenhauses oder den Platz vor dem Deutschhaus.

Ausgerechnet dieses Jahr ist nun der Rhein-Pfalz-Kreis dran. Drei Nordmann-Tannen ließ Körner heraussuchen und transportieren – ganz anolog, versteht sich. Ohne Einsatz der heruntergefahrenen PCs der Verwaltung. Landtags-Vizepräsident Matthias Lammert dankte herzlich für die Baumspende. Körner sagte trotzig bis selbstironisch, dass es „eine Ehre“ sei. Trotz des Hacker-Angriffs habe man es sich nicht nehmen lassen, drei Tannen aus Wäldern des Kreises zu „hacken“. sal