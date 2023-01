Baby in Ludwigshafen misshandelt? So schätzt ein Psychiater die Mutter ein

Der Prozess gegen Nina R. und Ismail I. aus Ludwigshafen neigt sich ein zweites Mal dem Ende entgegen. Am Freitag erstatteten in dem neu aufgerollten Verfahren wegen schwerer Misshandlung eines wenige Wochen alten Säuglings am Landauer Landgericht die Sachverständigen ihre Gutachten. Während Rechtsmedizinerin Barbara Stöttner nochmals ausführlich auf die zahlreichen, teils schweren

...