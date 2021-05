Autoscheibe eingeschlagen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen. Noch unbekannte Täter haben in Ludwigshafen zwei Autos beschädigt. Wie die Polizei mitteilte, wurde die Tat in dem Zeitraum vom 12.05. bis 13.05. an der Bahnhaltstelle "Hemshofstraße" in der Dessauer Straße begangen. Dabei wurde bei einem Auto der Außenspiegel abgetreten und bei einem weiteren Pkw die Scheibe eingeschlagen. Der Schaden beläuft sich auf über 5000 Euro. Sachdienliche Hinweise sollen unter der Telefonnummer 0621/9632222 an die Polizeiinspektion Ludwigshafen weitergegeben werden.

