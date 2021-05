Autos und Mülltonne ausgebrannt

Ludwigshafen. Die Polizei in Ludwigshafen ermittelt wegen zwei Bränden in Friesenheim und Mundenheim. Wie die Beamten mitteilten, gingen am Montagmorgen gegen 8.55 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache zwei Autos in einem Parkhaus in der Karl-Müller-Straße in Flammen auf. Die Fahrzeuge brannten vollständig aus. Ein weiterer, in unmittelbarer Nähe parkender Wagen wurde durch das Feuer ebenfalls beschädigt, so die Polizei. Bei dem Vorfall entstand ein geschätzter Gesamtschaden von rund 70 000 Euro. Die Ermittlungen zur Ursache laufen.

Zeugen gesucht

Bereits am späten Sonntagabend gegen 23.45 Uhr geriet in der Kropsburgstraße in Mundenheim ein Müllcontainer in Brand. Die Feuerwehr hatte die Flammen schnell unter Kontrolle. Die Schadenshöhe konnte bislang noch nicht ermittelt werden. Auch in diesem Fall ist die Ursache des Brandes noch nicht bekannt.

Die Ermittler hoffen auf Hinweise aus der Bevölkerung, die zur Aufklärung der beiden Brände beitragen können. Zeugen für den ersten Fall werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/963-27 73 oder per E-Mail an kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de an die Beamten zu wenden. Zeugen für den zweiten Fall melden sich unter 0621/963-21 22 oder per E-Mail an piludwigshafen1.@polizei.rlp.de. jei