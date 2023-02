Autos kollidieren vor Tankstelle in Ludwigshafen - Baby verletzt

Ludwigshafen. Zwei Autos sind am Freitag in Ludwigshafen miteinander kollidiert. Wie die Polizei mitteilt, verletzten sich drei Personen beim Unfall im Kreuzungsbereich der Heinigstraße/ Sumgaitallee auf Höhe der Aral-Tankstelle. Unter den Verletzten ist auch ein einjähriges Kleinkind. Nach dem Unfall am frühen Abend waren die Autos nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden von etwa 15 000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621 963-2122 zu melden.