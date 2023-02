Ludwigshafen. Am Donnerstagmorgen sind in Ludwigshafen zwei Autoeinbrüche gemeldet worden. Wie die Polizei mitteilte, sollen sich die Taten in der vorherigen Nacht, in einer Tiefgarage in der Bürgermeister-Kutterer-Straße ereignet haben.

Obwohl keine Wertgegenstände entwendet wurden, verbleibt den Autobesitzern ein Sachschaden von rund 1.500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der folgenden Rufnummer 0621 963–2122 zu melden.