Ludwigshafen. Eine Hecke in Ludwigshafen ist am Sonntag in Brand geraten, das Feuer hat drei parkende Autos beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, fing die Hecke in der Maudacher Straße gegen 12.45 Uhr aus bislang unbekannten Gründen Feuer. Dabei wurden drei Pkw, die auf dem angrenzenden Parkplatz parkten, beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf circa 10 000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963 2773 entgegen.

