Speyer/Ludwigshafen. Nach übereinstimmenden Zeugenaussagen haben sich auf der B 9 zwischen Speyer und Ludwigshafen zwei Autofahrer ein illegales Rennen geliefert. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, sollen bei dem Vorfall am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdet worden sein. Wie zwei Zeugen meldeten, wechselten ein blauer Audi und ein silberfarbener BMW in hoher Geschwindigkeit wiederholt die Fahrspur, überholten rechts und scherten gefährlich nah vor anderen Autos wieder ein. Das alles spielte sich in Fahrtrichtung Ludwigshafen ab.

Da die Zeugen die Kennzeichen der Fahrzeuge notierten, konnten die Fahrer ermittelt werden. Beide stritten die Vorwürfe eines Autorennens jedoch ab. Aus diesem Grund sucht die Polizei jetzt weitere Zeugen, die am Dienstag gegen 16 Uhr auf der B 9 zwischen Speyer und Ludwigshafen unterwegs waren. Wer etwas beobachtet hat oder selbst gefährdet wurde, soll sich unter Telefon 06237/933-0 bei den Ermittlern melden.