Autokorso und Kundgebung zum Tag der Arbeit

Ludwigshafen. Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) Region Vorder- und Südpfalz ruft zum Tag der Arbeit am Samstag unter dem Motto „Solidarität ist Zukunft“ zur Teilnahme an einem Autokorso und einer Kundgebung auf. Die Autoschlange setzt sich um 11 Uhr in Frankenthal Am Eiskeller (Franz-Nissel-Straße) in Bewegung. Ab 11.30 Uhr startet der Korso in Ludwigshafen an der Ecke Edigheimer-/Humboldstraße. Auf dem Parkplatz vor der Eberthalle kommen um 12.15 Uhr alle zu einer Kundgebung mit Roland Strasser, Landesleiter der IG BCE Rheinland-Pfalz/Saarland, zusammen.

