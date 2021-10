Autokorso aufgelöst

Ludwigshafen. Der Autokorso einer Hochzeitsgesellschaft hat am Samstagnachmittag auf der A 650 zeitweise alle drei Fahrspuren blockiert. Nach Polizeiangaben meldete ein anderer Autofahrer gegen 14.45 Uhr den Autokorso, der die Fahrbahn in Richtung Bad Dürkheim blockierte. Am Autobahnbeginn im Bereich der Bruchwiesenstraße standen mehrere Fahrzeuge auf den Fahrspuren, andere Autofahrer konnte den Autokorso weder überholen, noch die Fahrspur wechseln. Eine Zivilstreife der Autobahnpolizei zog den Autokorso an der Ausfahrt Maxdorf aus dem Verkehr. Bei der Kontrolle in Birkenheide stellte sich heraus, dass die Autofahrer einer Hochzeitsgesellschaft angehören. Die Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Nötigung im Straßenverkehr. vs

