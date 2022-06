Autofahrerin verursacht Unfall und flüchtet mit Hund

Ludwigshafen. Eine Autofahrerin hat in Ludwigshafen ist am Mittwochabend mehrere Fahrzeuge gefahren und hat mit ihrem Hund per Fuß die Flucht ergriffen. Wie die Polizei mitteilt, war die Frau gegen 18.30 Uhr auf der Berliner Straße in Fahrtrichtung Wörthstraße unterwegs. An der Kreuzung beider Straßen fuhr sie aus unbekannten Gründen, gegen ein dort rechts geparktes Auto, touchierte weiter einen Absperrpfosten, ein Verkehrsschild auf einem Gehweg und einen weiteren PKW. Dann stieg sie aus und flüchtete mit einem kleinen, weißen Hund in Richtung Bleichstraße. Zwei Zeugen beobachteten den Vorfall. Die Polizei stellte das Tatfahrzeug sicher. Zu späterem Zeitpunkt meldete sich die Unfallverursacherin selbst telefonisch bei der Polizei. Nach Angaben der Polizei entstanden Schäden in Höhe von rund 9000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen unter der Rufnummer 0621 963 2122 in Verbindung zu setzen.

