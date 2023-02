Autofahrerin verletzt Rollerfahrer in Ludwigshafen durch plötzliches Bremsen

Ludwigshafen. Eine Autofahrerin hat am Donnerstag einen Rollerfahrer in Ludwigshafen bei einem Bremsmanöver verletzt. Wie die Polizei mitteilt, fuhr die 48-jährige Frau vor dem 49-Jährigen in der Bruchwiesenstraße. Als gegen 15.30 Uhr beide in die Raschigstraße einbiegen wollten, bremste die Vorausfahrende plötzlich.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Den Rollerfahrer überraschte das ungeahnte Manöver und fuhr auf das Heck der Autofahrerin. Dabei verletzte er sich. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 1.600 Euro.