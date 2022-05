Autofahrerin übersieht Fahrradfahrerin beim Rechtsabbiegen

Ludwigshafen. Beim Rechtsabbiegen in die Heinigstraße ist eine 46-Jährige Autofahrerin am Samstagnachmittag auf der Ludwigshafener Kaiser-Wilhelm-Straße mit einer 16-jährigen Radfahrerin zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilte, stürzte die Radfahrerin zu Boden und verletzte sich leicht. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr die Radfahrerin den Radweg der Heinigstraße aus Richtung Hauptbahnhof kommend in Richtung Saarlandstraße in falscher Richtung. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro.

