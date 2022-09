Ludwigshafen. Eine Autofahrerin ist am Mittwoch mit einer Straßenbahn in Ludwigshafen zusammengestoßen. Die 44-Jährige übersah die Bahn beim Linksabbiegen in der Carl-Bosch-Straße, teilt die Polizei mit. Durch den Aufprall erlitt die Autofahrerin leichte Verletzungen. Die Fahrgäste in der Straßenbahn blieben unverletzt. Der Unfallschaden beläuft sich auf rund 3.000 Euro.

