Autofahrer unter Drogeneinfluss in Ludwigshafen

Ludwigshafen. Die Polizei ermittelt gegen einen Fahrer unter Drogeneinfluss und seinen Beifahrer mit Waffenbesitz in Ludwigshafen. Am Samstag gegen 23.40 Uhr wurde ein Fahrzeug, laut Polizeibericht, einer Verkehrskontrolle am Berliner Platz unterzogen.

Der 26-Jährige Fahrer habe drogentypische Auffälligkeiten aufgewiesen. Ein durchgeführter Urintest fiel positiv auf THC aus. Zur weiteren Ermittlung wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun ein Verfahren wegen Trunkenheitsfahrt.

Bei seinem 23-Jährigen Beifahrer ist eine Schreckschusswaffe und ein zugehöriges Magazin gefunden worden. Da er keinen Waffenschein besitzt, wird gegen ihn wegen Verstoß gegen das Waffengesetz ermittelt.