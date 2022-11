Autofahrer unter Drogeneinfluss Auto in Ludwigshafen gestoppt

Ludwigshafen. Ein 27-Jähriger ist in der Nacht zum Montag in Ludwigshafen berauscht Auto gefahren. Wie die Polizei berichtet, zeigte der Mann bei einer Verkehrskontrolle drogentypisches Verhalten. Ein Urintest bestätigte den Verdacht und schlug positiv auf THC an, was auf Cannabiskonsum hinweist. Bei der darauffolgenden Durchsuchung wurde eine geringe Menge Cannabis gefunden und sichergestellt. Den 27-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und ein Ordnungswidrigkeitsverfahren aufgrund der Trunkenheitsfahrt.

