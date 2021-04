Autofahrer übersieht Straßenbahn - 5500 Euro Sachschaden

Ludwigshafen. Ein Autofahrer hat am Dienstagnachmittag in Ludwigshafen beim Abbiegen eine Straßenbahn übersehen. Nach Angaben der Polizei befuhr der 32-Jährige gegen 16.30 Uhr die Kaiser-Wilhelm-Straße und wollte nach links in die Heinigstraße abbiegen. Hierbei übersah er in eine gleiche Richtung fahrende Straßenbahn. Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Verletzt wurde niemand, es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5500 Euro.

AdUnit urban-intext1