Ludwigshafen. Ein 25-jähriger Fußgänger ist bei einem Unfall in der Bismarckstraße verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, übersah ein 28-jähriger Autofahrer den Mann am Dienstag, als er in die Kaiser-Wilhelm-Straße abbiegen wollte. Durch den Aufprall erlitt der 25-Jährige mehrere Prellungen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

