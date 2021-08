Autofahrer rast auf seine Ex-Frau zu - Zeugen gesucht

Ludwigshafen. Ein 49-jähriger Autofahrer soll am frühen Donnerstagabend in Ludwigshafen gefährlich auf seine Ex-Frau zugefahren sein. Wie die Polizei mitteilte, konnte die Frau gegen 18.40 Uhr eine Kollision in der Wredestraße, Höhe Hausnummer 33, durch einen Sprung zur Seite verhindern. Der Mann habe seine Ex-Frau anschließend bedroht und beleidigt, bevor er in Richtung Heinigstraße mit hoher Geschwindigkeit wegfuhr.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0621/963-21 22 zu melden.