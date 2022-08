Ludwigshafen. Am Freitagvormittag ist ein Motoradfahrer bei einem Verkehrsunfall in Ludwigshafen leicht verletzt worden. Nach Polizeiangaben hatte der 49-Jährige die Wollstraße befahren. An der Kreuzung zur Bliesstraße wurde ihm durch einen Pkw die Vorfahrt genommen, sodass es zum Zusammenstoß kam.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Verletzte wurde durch den Rettungsdienst vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2200 Euro.