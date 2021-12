Autofahrer flüchtet nach Unfall - Schwangere Frau erleidet Schock nach Ausweichmanöver

Ludwigshafen. Eine schwangere Autofahrerin hat bei einem Ausweichmanöver eine Verkehrsinsel gestreift und dabei einen Schock erlitten. Wie die Polizei mitteilte, musste die 30-Jährige vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand zudem ein Sachsachen in Höhe von etwa 300 Euro.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am Donnerstagmorgen, gegen 10:10 Uhr, fuhr die 30-jährige Autofahrerin auf der Landstraße (L527) von Maxdorf in Richtung Ludwigshafen-Oggersheim. Nach der Ampelkreuzung in Richtung Ludwigshafen-Ruchheim (L524) wechselte ein Auto den Fahrstreifen, ohne zu blinken. Die Frau musste ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern und streifte dabei eine Verkehrsinsel. Die schwangere Autofahrerin erlitt einen Schock und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Das unfallverursachende Auto fuhr unerlaubt Richtung Oggersheim weiter. Bei dem Auto soll es sich um einen weißen SUV gehandelt haben.

Wer den Unfall beobachtet hat oder Hinweise zu dem flüchtenden Auto geben kann wird gebeten diese an die Polizeiwache Oggersheim unter der Telefonnummer 0621/9632403 weiterzugeben.