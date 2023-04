Ludwigshafen. Von der Fahrbahn ist am Sonntagabend ein Autofahrer in Rheingönheim abgekommen. Wie die Polizei mitteilte, kam der 20-jährige Autofahrer in der Meckenheimer Straße aus bisher ungeklärten Gründen von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Baum.

Infolge des Unfalls wurde der Fahrer schwer verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.