Ludwigshafen. Der Streit zwischen einem 24-jährigen Fußgänger und einem 32-jährigen Autofahrer ist am gestrigen Freitagabend eskaliert. Laut Polizei soll der 32-jährige Speyerer den 24-jährigen Ludwigshafener bei dem Streit gegen 18.17 Uhr in der Rohrlachstraße mit einer Schusswaffe bedroht haben. Anschließend sei er dann in seinem Auto davongefahren. Da das Kennzeichen des besagten Fahrzeugs bekannt war, konnte er schließlich durch eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Speyer an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Die zuvor benutzte Schusswaffe stellte sich als Schreckschusspistole heraus und konnte bei ihm aufgefunden werden. Er gab an, er habe sich gegen den anderen Mann wehren wollen, weil dieser versuchte habe, ihn anzugreifen.

Der in Ludwigshafen angetroffene 24-jährige Fußgänger verhielt sich bei der Aufnahme des Sachverhalts gegenüber den Polizeibeamten derart aggressiv, dass er zunächst gefesselt und aufgrund seiner Alkoholisierung in ein nahegelegenes Krankenhaus zum Ausnüchtern gebracht wurde.

Beide Männer erwartet nun eine Strafanzeige. Die Schreckschusswaffe wurde sichergestellt.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen-Oppau unter Telefon 0621/963-2222 in Verbindung zu setzen.