Autobrand löst Kettenreaktion aus

Ludwigshafen. Schlimmeres verhindern konnte die Feuerwehr in Ludwigshafen-Nord. Wie die Polizei am Wochenende mitteilte, war im Kreuzungsbereich Riedsaumstraße/Berthold-Schwarz-Straße ein Auto in Brand geraten. Durch die starke Wärmeentwicklung wurden zudem zwei weitere parkende Autos entzündet und ein drittes Fahrzeug beschädigt. Auch zwei Wohnhausfassaden wurden durch den Brand in Mitleidenschaft gezogen. Ein weiteres Übergreifen der Flammen konnte die Feuerwehr glücklicherweise verhindern. Der Gesamtsachschaden liegt bei rund 50 000 Euro. Warum das Auto in Brand geriet, ist noch unklar. Die Kriminalinspektion Ludwigshafen hat die Ermittlungen aufgenommen. her

