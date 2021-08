Autobrand in Ludwigshafen-Friesenheim verursacht große Rauchentwicklung

Ludwigshafen-Friesenheim. Ein Auto hat am frühen Freitagabend gegen 18 Uhr in Ludwigshafen-Friesenheim Feuer gefangen. Wie die Polizei mitteilte, stellten die eintreffenden Einsatzkräfte in der Berthold-Schwarz-Straße zunächst eine starke Rauchentwicklung fest. Ursache hierfür war ein brennendes Auto auf der Fahrbahn. Durch die starke Hitze wurden zwei parkende Autos entzündet und ein weiteres Auto beschädigt. Die eingeleiteten Löschmaßnahmen konnten Beschädigungen an zwei Hausfassaden auf ein geringes Maß begrenzen. Verletzte Personen gab es keine. Die Arbeiten der Feuerwehr waren gegen 20.00 Uhr beendet. Im Einsatz waren die Feuerwehr Ludwigshafen mit 15 Einsatzkräften und 3 Fahrzeugen, die Polizei und der Rettungsdienst.

