Autobrand entzündet weitere Pkw und beschädigt Häuser

Ludwigshafen. Ein Auto hat am Freitag im Kreuzungsbereich Riedsaumstraße/Berthold-Schwarz-Straße in Ludwigshafen gebrannt. Das Feuer schlug auf zwei weitere geparkte Pkws über und beschädigte noch ein drittes, teilte die Polizei mit. Des Weiteren hinterließ das Feuer Schäden an zwei Hausfassaden. Ein weiteres Übergreifen der Flammen konnte durch die Feuerwehr unterbunden werden. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Der Schaden wird auf etwa 50000 Euro geschätzt. Warum es zu dem Brand kam, ist derzeit noch unklar.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1