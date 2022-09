Auto von Beamten entzogen - Fahrer ohne Führerschein in Ludwigshafen

Ludwigshafen. Die Polizei hat am Donnerstag im Rahmen von Verkehrskontrollen in Ludwigshafen mehrere Autofahrer ohne Führerschein festgestellt. Gegen 11.15 Uhr konnte ein 45-jähriger Autofahrer in der Hartmannstraße keine Fahrerlaubnis vorweisen. Auch seine 55-jährige Beifahrerin war nicht im Besitz eines Führerscheins. Da beide in der Vergangenheit bereits mehrfach wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis aufgefallen sind, stellten die Beamten das Auto sicher. Sie müssen sich nun einem Strafverfahren verantworten.

Gegen 12.30 kontrollierten die Beamten einen 57-Jährigen auf einem Motorrad in der Bayreuther Straße. Da er ebenfalls nicht im Besitz eines Führerscheins war, wurde gleichermaßen ein Strafverfahren eingeleitet. Die Beamten untersagten ihm die Weiterfahrt wurde.