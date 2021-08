Auto und Wohnhaus in Ludwigshafen beschädigt - Verbindung zu größerer Schlägerei?

Ludwigshafen. Bislang unbekannte Täter haben am Montagabend ein Haus und ein davor abgestelltes Auto in Ludwigshafen beschädigt. Wie die Polizei mitteilte, meldete ein 24-Jähriger gegen 22.15 Uhr lediglich ein beschädigtes Auto in der der Freiastraße. Die hinzugerufenen Beamten stellten vor Ort fest, dass die Kriminellen die Fahrzeugscheiben und die beiden Außenspiegel des Autos mit Schlagwerkzeugen und Steinwürfen zerstört hatten. Auf der Motorhaube lag noch ein etwa 15 kg schwerer Begrenzungsstein. Zudem waren die doppelt verglaste Hauseingangstür und der Rollladen eines Fensters im Erdgeschoss durch Steinwürfe beschädigt.

Die Täter waren vermutlich mit mehreren Fahrzeugen angekommen, welche sie im gegenüberliegenden Ziegeleiweg abgestellt hatten. Sie waren bereits vor dem Eintreffen der Polizeikräfte geflüchtet. Bei Fahndungsmaßnahmen konnten sie nicht mehr festgestellt werden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 10 000 Euro geschätzt.

ie Polizei nimmt an, dass die Gruppe das Auto und das Haus gezielt auswählten und eventuell ein Zusammenhang zur Schlägerei am Sonntagabend in der Mundenheimer Straße besteht.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0621/963-2222 zu melden.

