Auto kollidiert mit Straßenbahn

Ludwigshafen. Ein Verletzter und rund 15 000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Unfalls zwischen einer Straßenbahn und einem Auto. Wie die Polizei berichtete, war ein 46-jähriger Autofahrer am Dienstagmittag die Saarlandstraße entlang Richtung Innenstadt gefahren. In Höhe der Rottstraße wollte er laut Polizei verbotswidrig nach links abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer Straßenbahn. Durch den Aufprall drehte sich das Auto und blieb im Gleisbett stehen. Der 46-Jährige wurde von der Feuerwehr aus seinem Auto befreit und kam verletzt in ein Krankenhaus. Lebensgefahr besteht nicht, hieß es. Die Saarlandstraße musste teilweise gesperrt werden. her

