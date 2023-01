Ludwigshafen. Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Donnerstag einen Seat in Ludwigshafen zerkratzt und einen Reifen zerstochen. Wie die Polizei mitteilt, war das Fahrzeug war im Tatzeitraum in der Philipp-Scheidemann-Straße abgestellt. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf 4000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiwache Oggersheim unter der Rufnummer 0621 963 2403 zu wenden.

