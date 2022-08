Auto erfasst Fünfjährige in Ludwigshafen - Mann fährt davon

Ludwigshafen. Ein Autofahrer hat eine Fünfjährige mit seinem Wagen erfasst und ist anschließend weitergefahren. Das Mädchen überquerte am Mittwochabend mit seiner Mutter eine Straße in Ludwigshafen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Mitten auf der Fahrbahn habe das Auto des 33-Jährigen dann das Mädchen erfasst. Die Fünfjährige kam demnach verletzt in ein Krankenhaus. Der Autofahrer brauste zunächst davon, weil Zeugen die Flucht aber mit Smartphones gefilmt haben, konnte die Polizei ihn ausfindig machen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1