Auszeichnung für fünf Studierende

Ludwigshafen. Die Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft hat zu einem besonderen Festakt eingeladen. Dabei wurden herausragende Studienleistungen von Absolventen und Absolventinnen ausgezeichnet, teilt die Hochschule mit.

Drei Studierende erhielten vom Verein der Freunde und Förderer der Hochschule eine Auszeichnung. Roderic Fonteyne schloss den Bachelor-Studiengang Gesundheitsökonomie im Praxisverbund als Bester ab. Beste Master-Absolventin im Studiengang International Marketing Management ist Victoria Berger. Finn Börsch erhielt für seine Bachelor-Thesis zum Thema „CO2-Steuer mit Klimadividende“ auch einen Preis des Fördervereins. Für alle drei gab es 500 Euro Preisgeld, die Tatjana Kamrad als Erste Vorsitzende des Fördervereins überreichte.

Nicht nur Noten im Blick

Dabei gibt es auch Auszeichnungen in anderen Bereichen. Etwa mit dem „Family Award“ oder „Gender Award“. Trotz familiärer Mehrfachbelastung hat Carina Paul ihr Studium erfolgreich abgeschlossen und wurde dafür mit dem „Family Award“ ausgezeichnet. Sie erhielt 300 Euro Preisgeld. Paul ist Mutter zweier Töchter und übernimmt in ihrer Familie Betreuungsaufgaben bei ihren Eltern – nebenher studierte sie im Bachelor Pflegepädagogik.

300 Euro Preisgeld gab es auch für Jannika Fritzsche, die den „Gender Award“ erhielt, der zum dritten Mal vergeben wurde. Fritzsche reichte die beste Abschlussarbeit zu einem Gender- und Frauenforschungsthema ein. Im Bachelor-Studiengang Marketing schrieb sie ihre Thesis zum Thema „LGBTQ+ Marketing: Die Wirkung authentischer und zielgruppengerechter Ansprache“. Die Auszeichnung überreichte Gleichstellungsbeauftragte Elke Raum. Der Award wird dabei im Rahmen des Professorinnenprogramms des Bundes und der Länder zur Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern in Wissenschaft und Forschung an deutschen Hochschulen ausgelobte, so die Hochschule. vs