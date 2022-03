Ausstellung im Bürgerhof zu starken Frauen in der Pfälzer Geschichte

Ludwigshafen. Mit einer weiteren Ausstellung ist das Stadtmuseum Ludwigshafen vom 26. März bis 24. Juni in der Volkshochschule im Bürgerhof (VHS) zu Gast. „Aus dem Schatten ins Licht – starke Frauen aus 1000 Jahren Pfälzer Geschichte“ stellt schlaglichtartig die Lebensbedingungen und Leistungen von 23 ausgewählten Frauen aus gut 1000 Jahren Geschichte dar.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Eröffnet wird die Ausstellung am Freitag, 25. März, um 18 Uhr im Vortragssaal der VHS. Beate Steeg, Beigeordnete der Stadt Ludwigshafen für Soziales und Integration, begrüßt die Gäste. Ein Grußwort spricht auch die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt, Susanne Diehl. Denn die Ausstellung ist eingebettet in das Programm der Stadt zum Internationalen Frauentag. Weiterhin sind Grußworte von VHS-Leiterin Stefanie Indefrey und Regina Heilmann, Leiterin des Stadtmuseums, vorgesehen. Den Einführungsvortrag hält Charlotte Glück, Leiterin von Stadtmuseum und Stadtarchiv Zweibrücken. Eine Anmeldung unter www.vhs-lu.de ist erforderlich.

Alle porträtierten Frauen haben einen Bezug zur Pfalz oder zu Gebieten, die historisch einmal mit der Pfalz verbunden waren. Sie stehen exemplarisch für viele andere, meist namenlos gebliebene Heldinnen der Ereignis- und Sozialgeschichte.

Schlechte Quellenlage

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Obwohl die Gender-Forschung in den letzten Jahrzehnten große Fortschritte gemacht hat und die Leistungen von Frauen in Politik, Wirtschaft, Kultur, Wissenschaft und Alltag in den Fokus gerückt sind, finden sich nur mühsam belastbare Hinweise auf „starke“ Frauen in der Geschichte. Denn: Je weiter die Zeiten zurückgehen, desto schlechter ist die Quellenlage.

Zu sehr war die Geschichtsschreibung männlich dominiert, zu sehr standen die Frauen im Schatten der Männer, zu sehr lagen ihre Leistungen in wenig öffentlichkeitswirksamen Bereichen: hinter Klostermauern, in Haus- und Landwirtschaft, Handwerk und Gewerbe, Kindererziehung und Krankenpflege. So ist es nicht verwunderlich, dass die Lebensleistungen von Frauen nicht wahrgenommen oder als selbstverständlich angesehen wurden.

Die bebilderten Ausstellungstexte werden bereichert durch Gewänder aus dem historischen Kostümfundus des Nationaltheaters Mannheim. Die Präsentation wird ergänzt durch ein abwechslungsreiches Begleitprogramm, organisiert von der VHS Ludwigshafen als Gastgeberin der Ausstellung.