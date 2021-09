Aussteller sind auch hybrid vertreten

Ludwigshafen. „Besondere Zeiten bedürfen besonderer Maßnahmen“, sagte Lukom-Geschäftsführer Christoph Keimes zur Eröffnung der Messe „Sprungbrett“ in der Friedrich-Ebert-Halle. „3G“, Kontaktverfolgung, Armbändchen und Zeitfenster sorgten so für die Einhaltung der aktuellen Corona-Regeln.

Doch auch die Messe selbst, die als eine der größten für Ausbildung, Studium und Weiterbildung in der Metropolregion gilt, hat sich Pandemie-bedingt weiterentwickelt. Erstmals nach 16 Jahren gab es „Sprungbrett“ im hybriden Format. 100 Aussteller waren wie gewohnt in der Halle vertreten, hinzu kamen 50 Anbieter, die sich online vorstellten.

Gelände virtuell erkunden

Über die Plattform Allseated exVo wurde der Pfalzbau digital nachgebildet, Interessierte erkundeten per Avatar das virtuelle Veranstaltungsgelände und kamen per Chat mit potenziellen Arbeitgebern in Kontakt. „Wir haben die Angebote niederschwellig gestaltet“, erläuterte Sozialdezernentin Beate Steeg. Die Schüler, meist Neunt- und Zehntklässler sowie Abiturienten, sollen so dazu angeregt werden, sich mit dem nächsten Lebensabschnitt nach dem Schulabschluss zu befassen.

Auch wenn die übliche Marke von 10 000 Besuchern nicht zu erreichen war, fand die Messe regen Zuspruch – was nicht zuletzt an der Bandbreite der Aussteller lag. Neben der BASF waren Energieversorger, Verkehrsbetriebe, Kreditinstitute, aber auch öffentliche Einrichtungen wie Bundeswehr, Zoll und die Stadt Ludwigshafen vertreten. „Die Stadt ist auf zahlreichen Spielfeldern aktiv“, warb Beate Steeg. Der am Messestand platzierte Banner „Alles ist möglich“ spielte auf die Perspektiven in der Verwaltung an – vom Bachelor of Science bis zum Bestatter. Als wachsende Branche erwies sich der Gesundheitssektor. „Viele offene Stellen gibt es weiter in der Pflege“, betonte Brigitte Braun, Leiterin der MTA-Schule am Klinikum Ludwigshafen. Infos über Pflegeberufe und die Ausbildung zum medizinisch-technischen Assistenten waren an ihrem Stand gefragt.

Dass die zweitägige Messe bei der Zielgruppe gut ankam, bewies ein Blick vor die Halle. Hunderte junge Menschen sammelten sich und tauschten ihre Eindrücke aus – oft mit voll befüllten Tragetaschen. „Gute Informationen“ hätten sie bekommen, die Organisation sei sehr gelungen, meinten Elisabetta und Bleart aus Ludwigshafen. Das Interesse der 14- und 15-Jährigen galt den technischen und medizinischen Ausbildungsberufen.

„Sprungbrett“-Initiatorin und Lukom-Abteilungsleiterin Sylvia Gleich erklärte die eineinhalbstündigen Besuchs-Zeitfenster damit, möglichst viele Schüler an der Messe in Präsenz teilhaben zu lassen. Noch könne nicht jeder geimpft sein.