Auslastung unkritisch

Ludwigshafen. Die Corona-Situation in und um Ludwigshafen ist weiterhin relativ stabil. Das geht aus den Daten des Landesuntersuchungsamtes (LUA) hervor. Demnach stieg zwar die Sieben-Tage-Inzidenz über das Wochenende von 93,3 auf 97,9 an. Die Hospitalisierungs-Inzidenz für das Einzugsgebiet der Ludwigshafener Kliniken sank jedoch im gleichen Zeitraum von 1,8 auf 1,2. Das bedeutet, dass in den vergangenen sieben Tagen pro 100 000 Einwohner durchschnittlich etwas mehr als ein Covid-Patient in ein Krankenhaus aufgenommen wurde.

Auch die Auslastung der Intensivbetten in Rheinland-Pfalz ist derzeit laut LUA unkritisch. Landesweit sind derzeit etwas über vier Prozent der Intensivbetten belegt. Es gilt weiter die niedrigste Corona-Warnstufe. jei