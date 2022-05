Auskunft bald an neuem Standort

Ludwigshafen. Der Anlaufpunkt der Ausländerbehörde für Bürgerinnen und Bürger aus der Ukraine zieht in den kommenden Tagen um. Das kündigte die Stadt in einer Pressemitteilung an. Die Behörde ist künftig nicht mehr in der Jaegerstraße 1 untergebracht, sondern bezieht neue Räumlichkeiten in der Mottstraße 1. Ab Mittwoch, 1. Juni, können an der neuen Adresse wieder Termine bei der Ausländerbehörde wahrgenommen werden. „Die Schaffung der zentralen Anlaufstelle in meinen Büros war eine sehr gute Entscheidung und hat in den ersten Wochen des Kriegs vieles für die hier ankommenden Menschen aus der Ukraine erleichtert. Mittlerweile beobachten wir aber, dass die Termine nicht mehr so stark nachgefragt sind wie zu Beginn. Deshalb, und auch weil die Räume wieder für andere Mitarbeiter zur Verfügung stehen sollten, haben wir uns entschieden, die Anlaufstelle künftig in die Ausländerbehörde zu integrieren“, so Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck in der Pressemeldung.

Auch die Zuständigkeiten ändern sich (wir haben berichtet). Geflüchtete Menschen aus der Ukraine können ab dem 1. Juni keine Leistungen mehr nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten. Für Sozialhilfeleistungen ist dann das Jobcenter Vorderpfalz-Ludwigshafen zuständig. Darüber hat die Politik auf Bundesebene entschieden. Sozialdezernentin Beate Steeg versichert, dass sich das Jobcenter und die Kommunen Ludwigshafen, Frankenthal, Speyer und der Rhein-Pfalz-Kreis bereits im Austausch für einen reibungslosen Übergang befinden. Für ältere Menschen, die Grundsicherung im Alter beantragen wollen, ist das Stadthaus Nord weiterhin die richtige Anlaufstelle. vs