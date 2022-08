Ausklang des Blies-Festivals

Ludwigshafen. Die Aftershow-Party des Blies-Festivals findet am Sonntag, 4. September, von 24 bis 10 Uhr in Kooperation mit dem Closer Club in Kiew im Gläsernen Foyer der Ludwigshafener Pfalzbau Bühnen statt. Mit dabei sind Nicolas Lutz, Anthea, Eris Duo, Karine & Shakolin, Thilo Dietrich und Cedric Dekowski. „Bei diesem Highlight des städtischen Kultursommers darf fröhlich und ausgelassen weitergetanzt werden“, kündigt die Verwaltung an.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Gemeinsam mit allen Musikfans, Tanzlustigen und Feiernden lassen die Gastgeber des Blies-Festivals die Nacht zum Morgen werden und das internationale Kulturfest für elektronische Musik im Gläsernen Foyer ausklingen. Mit feinen DJ-Sets von „handwerklich hochbegabten und aufstrebenden Künstlerinnen und Künstlern aus aller Welt“ wird der Pfalzbau zur Experimentierfläche für zukunftsweisende elektronische Musik. Die Tickets kosten 20 Euro und sind erhältlich unter https://ra.co/events/1543321. Weitere Informationen gibt es unter www.blies-festival.com. red