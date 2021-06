Ludwigshafen. Am Berliner Platz in Ludwigshafen ist es am Sonntag zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen gekommen. Wie die Polizei mitteilte, schlugen ein 19-Jähriger und sein Begleiter auf einen weiteren 19-Jährigen ein. Beim Versuch zu schlichten, seien dessen 22-jähriger Bruder und ein Zeuge ebenfalls angegriffen und mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Zudem sei dem 19-Jährigen das Handy während der Auseinandersetzung gestohlen worden.

AdUnit urban-intext1

Weiter teilte die Polizei mit, dass einer der beiden Angreifer am Nachmittag bereits in eine Schlägerei an der Konrad-Adenauer-Brücke verwickelt war. Gemeinsam mit einem 28-Jährigen sei er mit einer Gruppe von drei Jugendlichen im Alter von 16 bis 18 Jahren in Streit geraten. Dabei hat laut Polizei ein 16-Jähriger Pfefferspray eingesetzt, der 28-Jährige hatte außerdem ein Messer bei sich. Allen Jugendlichen wurde bei beiden Einsätzen jeweils ein Platzverweis bis zum nächsten Tag erteilt.