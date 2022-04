Auseinandersetzung in Bus in Ludwigshafen

Ludwigshafen. Zwischen zwei Männern hat sich am Dienstag eine körperliche Auseinandersetzung in einem Bus entwickelt. Dies teilte die Polizei mit. Angaben zufolge befanden sich die Männer im Alter von 29 und 44 Jahren gegen 10 Uhr im Bus der Linie 74 im Bereich der Pasadenaallee. Der 29-Jährige entwendet dem 44-Jährigen dessen Basecap und beide schlugen aufeinander ein. Der Busfahrer stoppte daraufhin den Bus, woraufhin der 29-Jährige mit der Basecap den Bus verließ. Die Polizei konnten den 29-Jährigen noch im Nahbereich feststellen. Durch die Auseinandersetzung wurde der 44-Jährige leicht verletzt. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, unter der Rufnummer 0621/963-2122.

