Auseinandersetzung an Schule mit mehreren Personen

Ludwigshafen. An einer Schule in Ludwigshafen ist eine Schlägerei zwischen sechs Personen ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilte, stellte sich bei dem Vorfall am Mittwoch heraus, dass es zwischen einem 13 Jahre alte Mädchen und einer 21- sowie einer 22-Jährigen Frau seit geraumer Zeit zu Streitigkeiten komme. Bei der Auseinandersetzung seien auch die Eltern mit der von der Partie gewesen.

Die Polizei fuhr die Schule mit mehreren Streifenwagen an, nachdem der Vorfall gegen 13 Uhr gemeldet worden war. Vor Ort wurden die sechs Personen rasch voneinander getrennt und befragt. Allen Beteiligten wurde ein Platzverweis erteilt.